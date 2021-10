El exseleccionado hondureño Julio César “Rambo” de León, ha generado en las últimas horas tras lanzarle fuertes comentarios al volante Alexander López.

En declaraciones al medio tic AM Prensa, “Rambo” atacó al mediocampista Alex López de la Liga Deportiva Alajuelense al extremo de señalar que no lo ve jugando en Europa debido a su nivel.

“Un Alex López con ritmo es diferente y ante Costa Rica se vio en muy pocas ocasiones, estos partidos eliminatorios se deben jugar con toda la gente al 100% y no gente a medias. Con todo respeto lo digo, no veo a Alex López jugando en Europa, estar en el fútbol europeo no es para cualquiera y a ese ritmo que juega Alex López, con todo respeto ni en segunda división jugaría”, disparó Julio César de León.

Y añadió: “Podría jugar en Portugal capaz que sí, pero llegar a Italia, España o Inglaterra está difícil, son ritmos totalmente diferentes. Allá se piensa poco y se actúa más. Acá en Centroamérica se corre más y se piensa poco, esa es la gran diferencia. Allá tienes que estar claro desde que te llega el balón, allá es muy diferente”.

Rambo no se guardó nada y siguió atacando con fuertes declaraciones al 10 de la selección de Honduras.

“No veo a Alex, ya tiene 29 años y sinceramente no lo veo en Europa. Su físico no lo trabaja y en el fútbol europeo debes trabajar extra. Si no vean a Cristiano Ronaldo, Messi y el mismo Keylor Navas”, puntualizó.