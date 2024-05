Presidente del Olimpia responde sobre polémica ante UPN y el futuro de Troglio

Y agregó: “En este caso, perder un partido no es una cosa anormal, y es una situación del fútbol está dentro es uno de los tres resultados, saber de que todos están esperando para ver qué hace Olimpia para sacar su veneno y nos ha tocado a lo largo de tantos años a raíz de esa envidia y ese deseo de que el equipo no salga adelante”.

El jerarca merengue no ocultó su molestia respecto a los errores arbitrales que vienen aconteciendo en las últimas jornadas de Liga Nacional y realizó un llamado de atención.

“Me preocupa que se han venido muy seguido, no solo contra Olimpia, pasó en el clásico sampedrano cuando le hicieron una clara falta penal a Kennedy Rocha en el Yankel, a nosotros por ejemplo en Choluteca nos anularon un gol de Chirinos donde no sé qué pitaron, porque no hubo falta cntra el portero Alex Güity y Bengston tampoco estaba en fuera de lugar. Los errores se han dado seguido y preocupa que viniendo la etapa más decisiva del torneo los árbitros no estén pasando su mejor momento, siento que la jefatura de los árbitros comete un error en no reconocerlo y tratan de taparlos, pues en ese sentido le hacen daño a los árbitros”, disparó Villeda Ferrari.

Para finalizar, el presidente de Olimpia se refirió el futuro del técnico argentino Pedro Troglio, quien finaliza su contrato tras finalizar el presente torneo Clausura 2024.

“No hemos conversado sobre la renovación, pero en estos días estaremos conversando sobre eso. De parte de la junta directiva el deseo es que él pueda continuar, son detalles los que tenemos que conversar y ver la posibilidad de esa renovación”, cerró.