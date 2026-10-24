Arde la Premier: City tropieza y el Arsenal gana y así queda la tabla de posiciones

Londres, Inglaterra.

Los 'gunners', que partían con la ventaja de conocer ya el pinchazo del Manchester City contra el Aston Villa, no fallaron en el ventoso y lluvioso Emirates Stadium contra un Everton que acumula dos derrotas consecutivas y vuelve a ver un año más lejos los puestos europeos.

Dos goles de los centrales Ezri Konsa y Gabriel Magalhages dieron el triunfo al Arsenal contra el Everton (2-0) y permiten a los de Mikel Arteta igualar al Manchester City en lo más alto de la tabla de la Premier League.

En un partido que se preveía cerrado, por el planteamiento de los de David Moyes, el Arsenal tuvo la fortuna de adelantarse muy pronto con su primer gol a balón parado de la temporada. De hecho, el primero desde mayo. Trece encuentros sumaban los de Arteta sin marcar de falta o córner.

En una jugada rocambolesca en el área, la pelota le llegó a Konsa, que encontró el hueco para meterla en la portería de Jordan Pickford.

El tanto del ex del Aston Villa dio tranquilidad a los 'gunners', que arrollaron al Everton, pero tuvieron que esperar a la segunda mitad para sentenciar. Antes, llegó el gran susto de la tarde. Gabriel, en un balón que cortó, fue al suelo y se dañó la rodilla izquierda. El central brasileño levantó una mano y encendió las alarmas de otra lesión de gravedad en un equipo que ahora mismo añora la presencia de William Saliba y Bukayo Saka.

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Tras hablar con los médicos y, pese a que Arteta puso a calentar a Piero Hincapié para sustituirle, Gabriel decidió continuar. Y menos mal que lo hizo.