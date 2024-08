Troglio, con el peor inicio de torneo de Liga Nacional con Olimpia

Pedro Troglio no ha tenido un buen inicio de torneo al mando del Olimpia, de hecho, las estadísticas arrojan que es el peor arranque de torneo que ha consumado al frente de los albos.

Luego de eso ha sumado 3 empates y 1 derrota, para la cosecha de 6 puntos, y por si fuera poco, la diferencia de goles no es nada alentadora; 8 goles a favor y 7 en contra.

Aunado a eso, el pésimo funcionamiento del equipo recala en la pobre imagen que algunos jugadores vienen arrastrando en las últimas semanas, como también la lesión de su goleador Yustin Arboleda, que se ha dejado huérfano la zona de ataque.

De hecho, el mismo Gustavo Reggi, asistente de Troglio en el banquillo del club reconoció que no es lo que desean para el equipo. “Somos conscientes que no es el Olimpia que queremos, no es lo que uno quiere, sabemos que podemos dar más, el camino esta y tenemos que mejorar en todas las líneas para ser protagonistas”, reconoció tras el polémico empate 1-1 ante Juticalpa FC por la fecha 5.

Olimpia pasó de ser un equipo impenetrable a endeble en la zaga central y portería, donde Edrick Menjívar viene siendo el portero menos batido de los últimos certámenes.

Los albos de Pedro Troglio, que fue expulsado en la derrota 3-1 frente al Victoria en La Ceiba, cumple una sanción de tres compromisos, por lo que no ha estado ante Motagua, Juticalpa y tampoco estará frente a Real España.