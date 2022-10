Pedro Troglio: “Estamos a la altura de ganar en cualquier cancha, hemos ganado en México y Estados Unidos”

Olimpia derrotó 3-2 al Alajuelense de Costa Rica en el primer partido de la Final de La Liga Concacaf 2022 en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Los goles del Olimpia fueron obra de José Mario Pinto, Jorge Álvarez y Michaell Chirinos. Mientras que por el Alajuelense anotaron Johan Venegas y Giancarlo Gónzalez.

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, se mostró muy contento con el trabajo de cada uno de sus jugadores y confía que pueden ir a ganar de visita en el Morera Soto.

SUS PALABRAS

¿Qué sensaciones deja el triunfo y qué cosas dejó de aprovechar el equipo?

La sensación es positiva. Estoy feliz por lo que hizo el equipo y porqué ganó. Yo no me quedó en la fotografía de algo que no pasó. Si haces el penal capaz de que ganas 3 a 0, o empatas 2 a 2. No se sabe en el fútbol.

Acá lo queda es que es un partido de situaciones de juego, hemos ganado el partido y sí se queda el sabor amargo del gol final porque estaba dominado el partido. Pero para mí es positivo por lo que hicieron los jugadores en la cancha que fue un partido impresionante el equipo, porque se ganó y porque es un partido de 180 minutos y se define allá.

Nosotros estamos a la altura de ganar en cualquier cancha, hemos ganado en México, Estados Unidos y creemos que podemos ganar. Pero también podemos perder en cualquier cancha. Yo me hubiera ido ganando 1 a 0, también me hubiera ido feliz porque me voy ganando.