El gesto de Troglio con los jugadores que supuestamente le crean mal ambiente en Olimpia

Esos chismes aseguraban que jugadores como Jerry Bengtson, Kevin López, Carlos Sánchez y Gabriel Araújo le estaban haciendo un mal ambiente a Pedro Troglio y que por culpa de ellos los resultados negativos eran parte del hoy del club blanco.

Ante eso, y en el comienzo del entreno el técnico abrazó a Kevin López, luego le dijo a Moisés Rodríguez: “estos son los que me hacen la cama”, soltando las carcajadas de los compañeros. Y acto seguido saluda a Araújo, Bengtson y ‘Mango Sánchez’.

Cuando iba a saludar a Jerry, Arboleda suelta: “Graben, graben”. Todo eso en medio de cierto jolgorio de los jugadores que, de momento parecen estar del lado del técnico argentino.

“Buscaron cuatro jugadores que no estaban jugando para poner que eran el problema. Pusieron al ‘Mango’ Sánchez, pobre chico, que es un pan de Dios, es más bueno que otra cosa, por eso me da bronca eso”, decía Troglio en la conferencia de prensa del pasado viernes.

Y luego del gane contra los lobos, también soltó. “Yo estoy feliz por los jugadores, por la dirigencia que me ha tratado bien, por la gente, ¿por mí? a mí no me importa, yo voy para adelante y contra las paredes, me pueden decir lo que quieran que no me achico”.