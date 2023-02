Pedro Atala explota y pide castigo para árbitros tras el clásico

Nosotros tenemos 48 horas para protestar este partido, prácticamente sabemos cuál va a ser la respuesta. A nosotros nos pareció rarísimo eso. La línea Shirley Perelló se equivocó, pero más se equivoca Selvin Brown. Marcelo Pereira dio la manotada, está bien, pero los dos tenían que haber sido expulsados, pero cómo vas a pitar un penal con la pelota muerta, yo nunca lo había visto. ¿Cuántas veces ha habido en un partido de fútbol que jugadores se golpean, el árbitro llega y los sentencia y les saca tarjeta? Pero eso a una expulsión y después un penal, ni quiera Dios. Él (Selvin Brown) se lo sacó de la manga, me parece que hubo mala intención y ella lo que levanta la bandera porque hubo un forcejeo de los dos jugadores.

Atala no se mordió la lengua y arremetió contra los árbitros Shirley Perelló y Selvin Brown por el grave error que cometieron al pitar un penal a favor del Olimpia tras un manoazo de Marcelo Pereira sobre José García, cuando el balón no estaba en juego.

¿Le van a quitar la capitanía o habrá multa para Marcelo Pereira?

Con Marcelo Pereira estamos molestos, es la segunda vez que nos deja con 10 hombres y justamente contra Olimpia. Él tiene su responsabilidad. Eso queda a lo interno del equipo, el entrenador tiene que tomar decisiones. No estamos contentos con él, sin duda porque vuelve a debilitar el equipo, obviamente tiene que recapacitar porque es un gran jugador que anda desconcentrado haciendo ese tipo de jugadas infantiles recientemente, tiene que pasarle alguna factura, pero al final de cuentas, nos pasó la factura no solo de él, sino de los árbitros. El equipo viene de estar en una crisis de resultados. Ese gol te mata el panorama del juego.

Sobre la Comisión de Arbitraje

La Comisión de Arbitraje, a través de Benigno Pineda, tienen que tomar decisiones. No lo pueden premiar ni a Selvin Brown ni a Shirley Perelló. Ya ha pasado que un réferi con mayor personalidad ha tomado una decisión de esas tan radical en una jugada donde la pelota está a 30 metros de portería, es difícil. Creo que a él le faltó muchísima personalidad, ella no sé qué estaba pensando. Recuerdo en una final Olimpia - Victoria, en el que Reinaldo Salinas levanta la bandera en una mano de Milton Palacios, pero el árbitro Benigno Pineda le dijo que bajara el banderín porque no era penal.