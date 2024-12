“Patón” Mejía anuncia regreso a Honduras, habla de Troglio, ¿volver al Olimpia?

Con pasado merengue y disfrutando del fútbol, así apareció Germán “Patón” Mejía en el duelo de ida de las semifinales entre Olancho y Olimpia , donde confirmó que no sigue más con el Municipal Limeño de El Salvador.

“El sentimiento por Olimpia lo tengo, jugué muchos años allí, la vez pasada dije que había un sueño, como todos los niños, mi ídolo es el Pitbull Claros, por eso quise jugar en Motagua como él, no lo niego, son cosas del fútbol. Pero no olvido lo que es Olimpia, hice una vida allí y le debo todo lo que tengo a ellos”.

“Andaba disfrutando el partido, la verdad Olancho se planta bien, nos brindaron un buen espectáculo. Solo andaba con la familia y disfrutar del fútbol. Me gustó lo visto, pero el reglamento está a favor y saben quién puede ser campeón”.

Patón Mejía salió de Olimpia por los pocos minutos dados por Pedro Troglio y ahora que se confirmó la marcha del técnico argentino, el jugador así tomó la noticia.

“Es una persona muy especial, tal vez tomé decisiones malas, pero eso ahí queda. ´¿su salida? La familia es importante, él ha ganado mucho aquí, el olimpismo lo anhela, pero su familia es primero, le salió esta oportunidad y bien por él. Es un papá de fútbol, como Nerlyn Membreño”.

El exjugador del Olimpia espera poder confirmar su vínculo con un club hondureño para el próximo torneo Clausura de la Liga Nacional.

“En Costa Rica me fue bien, pero quería estar cerca de la familia, por eso se vine a El Salvador, no nos salieron las cosas cosas como quería. No quiero seguir allá, por eso estoy viendo opciones para venir acá y regresar a Honduras”.