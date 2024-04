Panteras logró espectacular remontada y esto necesita para ascender

En este partido que contó con tres expulsados y siete goles (finalizó 5-2 tras los tiempos extras), contó con una emocionante tanda desde los once pasos donde el club sampedrano salió vencedor al ganar 14-13 en la definición a balón parado.

Solamente son cinco equipos los que siguen en pie en busca del campeonato regional de la zona norte: Juventus de Roatán, Mercenarios de Jutiapa, Carbonal de Colón, Sampadora de Colón, Panteras de Cortés y Ocote de Olanchito, quien avanzó como mejor perdedor de la ronda previa.

Las llaves quedaron conformadas de la siguiente manera: *Mercenarios vs Carbonal, *Sampdoria vs Panteras y *Juventus vs Ocote (*cierran de local).