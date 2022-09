Osman Chávez defiende al hijo de Maynor y atiza contra la Fenafuth: “Una vez que ya no le servimos te botan como un perro”

Se destapó. El exfutbolista hondureño Osman Chávez, opinó acerca de la controversia que se ha generado sobre la convocatoria de Keyrol Figueroa para jugar en Estados Unidos.

Mediante su cuenta oficial de Facebook, el también Diputado lanzó fuertes comentarios acerca de los cuestionamientos que ha recibido el hijo del zaguero Maynor Figueroa.

“Es lamentable ver tantas críticas sin fundamento de algunas personas sobre la decisión del hijo de Figueroa, vamos a dejar un par de cosas claras”, comenzó señalando Chávez en su publicación.

Ver: Indignación y sorpresa tras convocatoria de Keyrol

El exmundialista con la Selección Nacional de Honduras en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, publicó varios puntos a considerar sobre la decisión de Keyrol Figueroa de jugar para la selección de Estados Unidos.

“Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. El chaval tiene tres nacionalidades y no por jugar fútbol con uno de esos países está menospreciando a los otros dos”, indicó.

El exjugador arremetió contra la Fenafuth ya que los dirigentes del fútbol hondureño han descuido el fútbol menor de Honduras.

“Todos sabemos que la Federación de nuestro país no invierte en esas categorías, por qué todos lo ven como un gasto y no como una inversión, no creo que ellos estuvieran en la condición de mandar a traer con toda la logística a este chaval desde la Sub 15 pagando pasajes en primera clase como debe ser los viajes largos”, señaló de forma contundente.