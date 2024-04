¿Desligado de Olimpia? Condepor ficha a su mejor formador de talentos

Es una cancha de grama sintética, con una superficie plana, el balón rueda sin problema, con calidad, se puede desarrollar en el jugador buena técnica, el control orientado y el pase. Nosotros pensando que como hace 25 años el fútbol se juega en canchas malas, el problema es que ahora el fútbol se juega a un toque, con mucha velocidad. Antes de recibir el balón el joven tiene que ver todo el panorama y en una cancha de tierra esos tres conceptos no los puede desarrollar. Está rodeado de malos hábitos, entonces no puede jugar en fútbol de alto rendimiento. Eso le pasa a nuestros futbolistas a la hora de ir a competir con otros países que si han preocupado por desarrollar su infraestuctura y por formar buenos jugadores.

Totalmente, como esta cancha de grama sintética construida aquí en Trujillo se hizo otra en Tocoa, se está haciendo también una en Sonaguera y se acaba de inaugurar otra en Guaimaca, además está la de Talanga. Se van hacer 50 canchas solo este año en el país pero de nada servirá si en esas canchas no está el maestro calificado y capacitado para enseñar las nuevas metodologías del fútbol, desaprovecharíamos esa infraestructura. Los equipos en la Concacaf, sobre todo los que nos han superado, lo han logrado porque crearon infraestructura, capacitaron profesores y eso ha hecho que se desarrolle el fútbol. Nosotros seguimos haciendo lo mismo de hace 25 o 30 años, pensando que con solo jugar potras se van a formar los jugadores. El talento de calle siempre será importante pero ya no ajusta a la hora de poner a un jugador a competir. Hasta los 13 años lo ideal es la calle, pero después de esa edad el chico debe tener un maestro calificado para su proceso de formación. Honduras ha perdido eso, por eso nuestro fútbol está en el séptimo lugar de la Concacaf después de estar en segundo o tercer lugar.

Estoy contento, quiero aprovechar la experiencia que me ha dado el fútbol a través de equipos como Olimpia , Motagua , mi trabajo con Fenafuth en selecciones menores, he sido instructor Fifa, de Concacaf y ahora soy actualmente instructor de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol. Creo que era un paso que tenía que dar por el fútbol del país porque está prácticamente hundiéndose y la única forma de rescatarlo es con esta infraestructura que Condepor está construyendo, pero si en esa infraestructura no está el maestro para que enseñe entonces no nos servirá de nada. Por eso en canchas sintéticas como está construida en Trujillo y en otros lugares se están estableciendo academias de fútbol. Aquí se han traído ocho sectores, entre ellos, Bonito Oriental, Santa Fe, Honduras Aguàn, Santa Rosa de Aguán, Ilanga y el mismo Trujillo, Ilanga . Descubriremos el talento que hay en todos estos municipios y comunidades. Todos los viernes y sábados en esta academia habrá entrenadores profesionales trabajando con todos los jóvenes de estos sectores.

¿Tú te desligaste del Olimpia definitivamente por tomar este proyecto de Condepor?

No, con Olimpia solamente he quedado trabajando en las fuerzas básicas del equipo. Siempre con Dani Turcios, por la relación que hemos tenido con las reservas, una vez a la semana nos sentamos a conversar. Es difícil desligarse de un trabajo que tienes 17 años de realizarlo, en el que te han dado mucha confianza, pero el 90 por ciento de mi esfuerzo lo quiero dedicar a este trabajo de Condepor.

¿Qué más me puedes decir de las escuelas o academias Condepor?

Son un proyecto serio, se busca descubrir valores, donde haya una obra de infraestructura de Condepor mandaremos entrenadores para que ayuden a la formación de nuevos talentos en el deporte. Por ejemplo en Talanga tenemos a Ramón Romero de planta junto con Luis Rodas. Aquí en Trujillo me estaré por un mes para establecer el proyecto y serán los instructores técnicos de Condepor como Rambo de León, Primitivo Maradiaga, Melvin Valladares y Javier Flores. Si hay necesidad, los hablaremos con el comisionado, contrataremos un técnico permanente aquí en Trujillo, pero hay que buscarlo con pinza porque debe tener una licenciatura, estar informado con competencias y metodología actual, con la supervisión nuestra por lo menos una vez al mes. Eso es lo que han hecho otros países como Canadá, Australia y Panamá, si tienen que mover sus entrenadores a otras partes del país lo hacen para desarrollar los proyectos.

¿Con este proyecto además de formar talento pretenden también alejar la juventud de las drogas y el alcohol?

El objetivo número de las academias será identificar ese talento, desarrollarlo, y por supuesto ese componente social, integrar más valores a los jóvenes a través del deporte, en este caso del fútbol.

Son proyectos estos que quizás hace mucho tiempo antes se debieron haber comenzado, pero nunca es tarde...

Totalmente, en comparación a los demás países ya llevamos 25 o 30 años de retraso. Es más, te lo digo, esto quién lo debería estar haciendo es la Fenafuth, no le corresponde a Condepor. Pero nos hemos dado cuenta que si Condepor no hacen nada por el deporte, específicamente en mi caso por el fútbol, este deporte seguirá muriendo, no habrá manera de rescatarlo, pero todavía estamos a tiempo.

¿Alguien de Fenafuth se ha acercado a Condepor para firmar algún convenio?

Por lo menos yo no conozco alguna intención, no sé si el comisionado Mario Moncada no me lo ha comentado, pero yo creo que sería lo ideal. Fenafuth mediante algún programa puede sumarse supervisando cada 15 días nuestro trabajo, no importa que Condepor dirija estas escuelas, pero que el talento le sirva a las selecciones nacionales.