Oficial: Messi pierde a uno de sus mejores socios en el Inter Miami

Al ser consultado por la decisión de no incluir al atacante sudamericano de 30 años, el extécnico de la Selección Argentina y Barcelona contó el motivo por el que no viajó a Carolina del Norte junto al resto de sus compañeros.

El entrenador argentino fue consultado por el futuro del delantero venezolano Josef Martínez y confirmó que no continuará en el equipo rosa la próxima campaña, siendo una baja sensible ya que fue uno de los mejores socios de Messi .

“Josef no ha viajado porque es difícil que pueda continuar en la institución para la próxima temporada. Lo estuvimos hablando y lo más prudente es lo que se decidió, que es que no viajase a este último partido y hacerlo correr un riesgo innecesario”, aseguró.

TENSO CRUCE DEL ‘TATA’ CON PERIODISTA

En esa misma conferencia, el ’Tata’ Martino recibió una pregunta más que picante por parte de un periodista mexicano que le preguntó si era un fracaso que Inter Miami terminara sin playoffs pese a la gran cantidad de estrellas, dejando un dardo por su etapa en la Selección de México, asegurando en que dicho país se dice que el combinado ahora juega mejor tras su salida y la llegada de Jaime Lozano.

“Uh, vino con todo, con los tapones de punta usted esta noche. Usted no es mexicano, ¿no?. Si juega mejor (la Selección de México), bienvenido sea y significa que ha sido para bien y por supuesto que las comparaciones no sé si habría que hacerlas. Lo que hay que hacer es apoyar el proceso que empezó y que termine en buena forma”, inició.

En cuanto al rótulo de un fracaso sobre la temporada de Inter Miami en la MLS, Martino fue a fondo y redobló la apuesta. “Depende de como se lo mire. Los cambios que se produjeron, ¿en qué momento fueron? ¿enero, febrero, marzo? Contésteme lo que le estoy preguntando ¿Desde qué momento analiza esto usted? ¿desde principio del año? Yo le hago una pregunta para que me conteste, sino habla usted solo. Si tengo ganas, sino no le contesto. Vamos a otro, me falta mucho el respeto usted a mi, por ser un hombre grande demasiado”, concluyó.