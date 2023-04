Ninrod Medina: “Gignac es un buen jugador, pero no es Tigres como tal”

Diferencias entre Pachuca y Tigres: “Seguramente cada partido tiene su complejidad y dificultad, pasamos de Pachuca y se le dio el valor necesario, creo que Tigres está constantemente disputando campeonatos aunque tal vez no tenga muchos títulos, pero es una institución bastante grande que merece respeto. A cada rival le damos respeto, pero buscamos que Motagua obtenga el valor mayoritario porque tenemos la obligación de jugar bien, apostamos a eso, tenemos tranquilidad y sabiendo lo que nos vamos a jugar”.

Tigres trae todo su equipo: “Nos motiva el hecho que vengan sus figuras porque uno tiende a pensar que, si no viene Gignac, entonces el que va a suplirlo uno piensa que será más fácil. Es un equipo compacto, fuerte, y eso nos llena de optimismo porque tenemos que estar concentrados a full. Sabemos que Tigres como institución es muy grande y en ese concepto que estamos trabajando seguramente para ellos va a ser complicado Motagua, estamos esperando un gran partido”.

Qué tan importante será ganar en casa: “Creo que no es tanto un golpe de autoridad porque mañana es el primer paso de los dos que tenemos que dar. Mañana tenemos la primer parte del camino, en casa, con nuestra afición y en una cancha que conocemos, tenemos que jugar bien y en base a ese juego, buscar que el grupo esté más cerca de afianzarse y tener la posibilidad de cerrar en Monterrey con las posibilidades que tenemos hoy. Mañana lo tomamos como una oportunidad de mostrar una buena cara”.

La presencia de Gignac: “Sabemos que es un buen jugador, pero no es Tigres como tal, es un equipo que tiene muy buenos jugadores y nosotros no hemos hecho hincapié solo en él, sino en el equipo como Tigres. Buscamos darle más responsabilidad a nuestro equipo y que funcione; no haremos nada individual sino que buscaremos canalizar lo que hemos hecho y minizar lo que el rival pueda hacer”.