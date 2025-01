Neymar anuncia su regreso al club de sus amores: “Siento que estoy retrocediendo en el tiempo”

“Galera, parece que estoy retrocediendo en el tiempo. Estoy aquí reunido con amigos y familiares que me han ayudado a escribir algunas cosas que no puedo aguantar hasta mañana. Mi familia y mis amigos ya saben mi decisión: firmaré un contrato con Santos.

Quiero dar las gracias a los aficionados de todo el mundo que deseaban desde hace mucho tiempo que este momento se hiciera realidad. Han pasado casi 12 años desde que salí de la Vila más famosa del mundo, pero parece que fue hoy. Mis sentimientos hacia el club y los fans nunca han cambiado.

Pasé momentos maravillosos en Riad, Arabia Saudita me recibió de una forma increíble. No sólo a mí, a mi familia también. Fui muy feliz y llevaré esas memorias conmigo por el resto de mi vida, pero sufrí una lesión muy grave que me impidió retribuir ese cariño de la forma que me habría gustado. Apoyaré con fuerza para que tengan éxito con su candidatura al Mundial 2034.

La gente de Arabia se lo merece y me gustaría ser testigo de cómo ese torneo acompaña el crecimiento de ese maravilloso país. Sin embargo, ahora necesito volver a jugar y sólo un club como el Santos puede darme el amor que necesito para prepararme para mis siguientes desafíos en los próximos años.

Todos ustedes, independientemente del equipo al que apoyen, saben muy bien lo que esto significa para mí. Espero que todos me acompañen en esta nueva etapa de mi vida. Quiero daros gracias por el apoyo, más si cabe, en mis momentos más difíciles, que no fueron pocos.

Jugar al fútbol, que es lo que más amo en esta vida, es lo que me hace feliz. Es un orgullo que sólo unos pocos tienen. Parece que estas palabras ya estaban escritas. Tal vez lo estaban... y estoy orgulloso de volverlas a escribir de nuevo. Que Dios nos bendiga y nos proteja”.