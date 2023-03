Nadador Gabriel Martínez: “Sé que voy a estar en los Juegos Olímpicos”

Desde enero estoy entrenado de día y de noche a doble jornada en el gimnasio y en la piscina. Todo ha sido muy difícil y agotador no solo físico también mental, pero le doy gracias a Dios porque él me da las fuerzas para levantarme todos los días.

.Eres disciplinado. ¿No es complicado para un joven mantenerse lejos de los amigos o fiestas?

Eso depende porque yo estoy en un círculo de amigos que me apoyan y te incitan a hacer lo correcto, al final de todo, a mí la natación es lo que me da la felicidad y así me siento bien.

¿En el estudio cómo vas?

Actualmente estoy por graduarme (este año), estudio vía online en una escuela de Estados Unidos que se llama Adeka en Pensacola, Florida. El otro año espero obtener una beca.

¿Nunca te has preparado en los Estados Unidos?

Yo siempre he entrenado en Estados Unidos, aquí he crecido y no he tenido la prisa ni la necesidad de irme a los Estados Unidos. Todo es paso a paso.

¿Es un compromiso para ti ser una de las figuras de Delfines Sampedranos?

Sí, hace poco fue que me convertí en uno de los más notables, me piden fotos y entrevistas, eso es algo nuevo para mí y me inspira a seguir mejorando para servir de ejemplo.

¿Qué te dicen los más pequeños del equipo?

Me dicen ‘tú eres Gabriel Martínez, el más rápido de Honduras’, y otros niños entre ellos hablan, ‘mira, él es nadador fabuloso’ y a mí se me hace el corazón pequeño. Eso es lo que a uno lo mantiene de pie.

¿Eso no te hace perder el piso?

No, para nada, lo he manejado muy bien, me motiva y me alegra saber todo eso. Recuerdo que una vez una maestra de la escuela Liceo Bilingüe me escribió para contarme que sus alumnos hicieron un reporte sobre mí y yo quedé con sorprendido, le conté a mi mamá y lo que más me tocó, por eso ahorita estoy a punto de llorar, es que ella me dijo - lo mejor de todo eso es que sos mi hijo-.

Además de todo eres el nadador más rápido de Honduras, ¿cómo te sientes con eso?

Todo ha sido un proceso, pienso que puedo llegar más lejos y puedo dar más de mí. Me motiva dar mi mejor versión para servir de ejemplo. Todos los comentarios están bien porque halagan y hacen sentir bien.

¿Tus objetivos a corto plazo?

Quiero ser el primer hondureño en hacer los 50 metros en 22 segundos y ser el primer hondureño en hacer los 100 libres en 50 segundos.

¿Qué me puedes decir de París 2024?

Esa es la meta para mí y para muchas personas que creen en Gabriel Martínez. Lo he soñado, lo he sentido y sé que voy a estar en París 2024.