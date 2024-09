Muere André Marín, reconocido periodista deportivo de TUDN

Marín había enfrentado una serie de problemas que provocaban un deterioro de su salud. Fue en el 2020 cuando Marín comenzó a tener problemas de salud tras contagiarse de una bacteria llamada Clostridium Difficile.

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, comentó en su momento.

A finales del 2022 fue internado en el hospital al sufrir una neumonía y en 2023 se recuperó. En ese año dio un giro radical en su carrera al dejar Fox Sports para unirse a la competencia: TUDN.

“A nombre de TelevisaUnivision, expresamos nuestro más sentido pésame por la muerte de nuestro querido compañero y entrañable amigo André Marín, destacado periodista deportivo”, expresó NMás a través de sus redes sociales.