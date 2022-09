El Motagua desaprovechó la condición de local tras empatar 0-0 frente al Tauro de Panamá por la ida de cuartos de final de la Liga Concacaf.

Si bien es cierto los azules no ganaron en su casa, el empate sin goles no deja de ser un mal resultado para el vigente campeón del fútbol hondureño ya que no encajó gol de visita y en la competencia internacional tiene un valor doble.

El choque de vuelta entre el Tauro y Motagua se realizará en Panamá el próximo miércoles 14 de septiembre a partir de las 8:00pm.

Los dirigidos por Hernán “La Tota” Medina estarán avanzando a semifinales de la Liga Concacaf al ganar por cualquier marcador o inclusive empatando con goles; le ajustaría igualar con resultados como 1-1, 2-2, 3-3 etc.

En caso de otro empate 0-0, el clasificado se estará definiendo en la fatídica tanta de penales.

Por su parte al Tauro solo le basta ganar por cualquier marcador para sellar su pase a la siguiente ronda.

Cabe señalar que el ganador del Tauro vs Motagua se medirá en semifinales al vencedor de la llave Diriangén FC vs Olimpia.

Si ambos equipos tienen el mismo número de goles acumulados al final del tiempo reglamentario del partido de vuelta, el criterio de desempate será determinado del siguiente modo:

Mayor número de goles marcados afuera (como visitante) durante el tiempo reglamentario de los dos partidos;

Si aún hay empate, se aplicará el procedimiento de tanda de penales.