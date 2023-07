Motagua confirma nuevo fichaje, seis bajas para su debut y ¿hay interés en Buba?

En primera instancia fue crítico con la zona baja del equipo, de cual expuso están trabajando para enmendar errores. “Nos hacen goles inocentes y muy fáciles, pero estamos trabajando en la parte defensiva, tenemos algunos defensas lesionados y otros expulsados”.

Valoró el empate que se sacó en Philadelphia contra los leones. “Con Olimpia se empata el juego, pero a raíz de tantos partidos que no hemos venido ganándole al Olimpia, creo que partimos de algo bueno de un empate y no una pérdida. Sacamos buenas conclusiones de cara al torneo en esta gira”.

Algo que Jorge Lozano entendió es la molestia de la afición con el equipo, ya que aduce que ellos quieren siempre ver al club peleando arriba y títulos, y es algo que buscarán en este nuevo proceso emplumado.

“Nosotros estamos claros que tenemos que sacar los resultados positivos y a base de esos resultados podemos callar bocas y sacar este equipo adelante. La afición está incómoda porque creen que este equipo está para pelear primeros lugares, nosotros como cuerpo técnico estamos claros y esperamos salir campeón en diciembre porque este Motagua está para pelear títulos”, enfatizó.

FICHAJES Y ¿BUBA LÓPEZ EN AGENDA?

Diario LA PRENSA confirmó en primicia el fichaje de Antony García, el volante derecho que Motagua tanto buscó en el mercado de fichajes, algo que el asistente de Medina no escondió. “Se ha hablado con Antony García para que pueda llegar al equipo sabiendo que ocupamos un volante por fuera, con Bryan Félix no se pudo concretar por su lesión y esperamos que Emilio pueda contratar a Antony y si no, nos quedamos con los que estamos”.

A Lozano se le consultó si intersa Buba López, quien en las últimas horas está siendo ubicado en la órbita de Motagua. “Con el tema de los porteros nosotros estamos claros. Rougier, Licona y Facussé son los que van a defender los colores del Motagua, no estamos esperando a nadie más y nos quedamos con esos tres guardametas”.