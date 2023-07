Elis lanza un nuevo equipo en Honduras: “El plan es ayudar a los jóvenes”

Sobre si habrá otras categorías, Alberth Elis respondió que no descarta en un futuro tener un equipo de segunda división o de primera.

"Por ahora la misión es ayudar a los jóvenes, si llegar a segunda división o primera división me dará la posibilidad de ayudar a más jóvenes por qué no buscarlo, hay muchas personas que se han unido al proyecto, que quieren ayudar a los jóvenes, muchas veces no tienen el canal o no saben cómo hacerlo. Nosotros intentaremos ayudar al mayor número posible de jóvenes", comentó.

SOBRE SU FUTURO Y SELECCIÓN

Alberth Elis también habló un poco sobre su futuro profesional y confirmó que la próxima semana viajará a Francia para unirse al Burdeos, con quien tiene contrato vigente.

"Sí, regreso la próxima semana, tengo contrato con el Burdeos, me uno al equipo y espero estar recuperado al cien por ciento, lo más rápido posible", expresó Elis, quien se fracturó el brazo en la Copa Oro jugando con la Selección de Honduras.

"Tenía una fractura, por ahí el tiempo para que el hueso pueda unirse es el mismo, hay que esperar seis semanas, dos meses, pero estamos bien", dijo.