Miguel Falero revela cuatro bajas ante UPN y, ¿regresa “Buba” López?

Previo a este encuentro habló Miguel Falero, que aseveró que no será un partido fácil ante “La Manada”. Además, adelantó cuatro bajas y detalló el estado físico de Luis “Buba” López.

¿Sensaciones antes de medirse a Lobos UPNFM, cómo está preparando el equipo?

Las sensaciones son positivas dentro de esa lucha con los inconvenientes que son normales en el equipo de trabajo. Hemos recuperado a varios jugadores, pero hay otros que volvieron a estar en sanidad, pero confiados de hacer un buen partido con el respeto que merece UPN. Sabemos que va a hacer un compromiso muy duro, se están jugando importantes para las dos instituciones, el ganador de este partido va a tener la oportunidad de trabajar más tranquilo para la seguidilla de partidos que vamos a afrontar todos los equipos de acá hasta que termine la segunda ronda.

Seis vienes seis finales, ¿cómo está el estado físico de Jim Morrison?

Jim es uno de los cuatro jugadores que no vamos a poder utilizar por estar en sanidad. Dentro de esos inconvenientes que hemos estado tratando de ir solventando con la gente de sanidad, después trabajamos con cierta normalidad. Sabemos que vamos a tener un partido difícil, es el primero, pero le damos un realce a la importante de los tres puntos, vamos a encontrar un equipo que ha cambiado su mentalidad, cambió de DT, de sistema de juego. Entonces, será una linda prueba porque necesitamos estos tres puntos, pero necesitamos ser superiores.

El nivel de Real España contra equipos denominados pequeños, no hay victorias contundentes

Coincido. Es una de las cosas que se ha hablado que estamos tratando de subsanar, que se considere que nuestro plantel es superior a los rivales, no indica nada en lo previo, pero sí nos hemos encontrado con rivales que se levantan jugando con nosotros, se motivan. Nosotros hemos sido muchos más efectivos y hemos tenido mejor rendimiento contra los equipos grandes, me gustaría una coincidencia, pero los números así lo indican, esperamos poder revertir, nosotros no somos más que nadie, necesitamos tener un mayor juego de conjunto para doblegar a los rivales.