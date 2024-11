¡Histórico! Michaell Chirinos es nominado por la FIFA al premio Puskás

El premio Puskás es uno de los galardones que es elegido por los aficionados, para votar por Michaell Chirinos hay que entrar al portal de la FIFA para The Best y buscar en la cateogoría de Puskás el nombre del catracho.

En charla exclusiva con Diario LA PRENSA, recordó hace unos días atrás que esa diana marcada a los costarricenses ha sido el mejor en su carrera: “Es algo maravilloso, algo que no he sentido muchas veces en el fútbol; me marcó como futbolista y para mí es mi mejor gol”