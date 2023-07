Michaell Chirinos ya está en Costa Rica y revela por qué fichó por Saprissa

Chirinos atendió brevemente a los medios que estaban presente en el aeropuerto internacional Juan Santamaría de Costa Rica.

Esto dijo sobre las expectativas con las que llega al club Morado, considerado uno de los grandes de Centroamérica, para muchos, el número uno.

"Saprissa es un club grande, la afición exige mucho, Costa Rica me ha dado muchas alegrías, a mi familia le encantó la idea. A mí me llena de motivación porque vengo a pelear títulos", comentó Chirinos a Teletica.

Michaell Chirinos reveló que habló mucho con Alex López, Roger Rojas y hasta con Luis Garrido, jugadores que conocen muy bien el fútbol costarricense.

"Hablé con Alex López, le pregunté muchas cosas, igual a Roger Rojas y a Garrido, y me llenaron de mucha confianza. Ellos me dijeron que es un lindo país, que la liga es muy buena y hay grandes equipos", expresó.

Chirinos sabe muy bien lo que es enfrentar a clubes de Costa Rica, pues recordó los títulos que de Concacaf League que ganó con Olimpia.

"Yo los he enfrentado muchas veces, me llena de mucha felicidad el país, quedé campeón contra Santos y Alajuelense, ahora me toca defender a otros colores", dijo.