México tumba a Estados Unidos y avanza como primera en la Copa Oro W

Con esta victoria, México terminó en el primer lugar del Grupo A con siete puntos, seguida de Estados Unidos, que ya estaba clasificada, con seis unidades.

A continuación concluyó Argentina (4 puntos), que venció el lunes 3-0 a la República Dominicana y todavía puede avanzar como una de las mejores terceras.

El Grupo A echó así el cierre con un insólito y rotundo triunfo de México que, en sus 42 duelos anteriores ante la poderosa Estados Unidos, sólo había ganado una vez en un partido de clasificación mundialista en 2010 y empatado en otra ocasión.

Desde 2010, el ‘Team USA’, cuatro veces campeón mundial, encadenaba 16 victorias seguidas contra el país vecino y un total de 80 juegos invicto en casa ante selecciones de Concacaf.

“Estoy orgulloso de mis jugadoras, han salido con atrevimiento, con valentía e ilusión de hacer un gran partido ante una potencia como Estados Unidos”, declaró el técnico español Pedro López, seleccionador de México.

“Fue espectacular ver a los aficionados apoyando a México. Yo creo que eso nos ha dado fuerza”, agradeció. “Espero que este resultado no sea algo esporádico para México sino que lo podamos repetir (...) Esto no serviría de nada si no pasamos a las semifinales”.

Para Estados Unidos, la derrota supone otra pérdida de confianza en el proceso de reconstrucción iniciado tras el fracaso del año pasado en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, donde se despidieron en octavos, y que tiene como primer gran objetivo los Juegos Olímpicos de París.

“No hemos jugado a nuestro mejor nivel”, reconoció la veterana delantera Alex Morgan. “No aprovechamos las ocasiones que tuvimos. Nos derribaron con demasiada facilidad, México ha jugado muy bien”.

Este resultado “demuestra lo lejos que ha llegado el juego y como ya no hay partidos fáciles. Si no asumimos la responsabilidad y ejecutamos bien, estas cosas son de esperar”, dijo la entrenadora interina Twila Kilgore.