“La gente todavía me dice que el Balón de Oro que ganó Messi tenía que ganarlo yo”

“Podría haberme convertido en Messi o Ronaldo. Simplemente no tuve ganas. Tal vez tomé copas de vino en la cena. Leo y Cristiano son diferentes, han hecho muchos sacrificios. Yo preferí disfrutar de la vida y no me arrepiento. Está bien para mí porque, aun así, mi carrera fue increíble”, manifestó Sneijder en una entrevista con el periodista italiano Gianluca Di Marzio.

“Tengo que ser honesto y admitir que podría haber estado a la altura al mismo tiempo que Messi y Cristiano Ronaldo si hubiera estado 100% comprometido con el fútbol. Ellos lo tuvieron, hicieron sus sacrificios y ahí estuvo la diferencia. Ese sacrificio no es que no lo tuviera en mí, sino que simplemente no quería hacerlo”, prosiguió explicando Sneijder.