Messi habla de su salida del PSG y lo que opina sobre el Balón de Oro

El Inter Miami se encuentra a las puertas de conseguir el primer título de su historia y la ambición de Messi salió a relucir: “No tenemos que quedarnos con lo que hicimos sino apuntar a más alto todavía”.

No se trata únicamente de un título, sino de lo que significa, el primer paso para hacer más grande al club.“Sabíamos que era una oportunidad de cambiar las cosas de cómo venían en la liga. Era una linda oportunidad para empezar a cambiar eso y a fijarnos objetivos difíciles pero que estamos preparados para poder competir”, comentó Messi.

Hay otro título, en este caso de carácter individual, como el Balón de Oro para el que tiene muchas opciones, pero el capitán argentino reconoció no verlo como una prioridad.

“Creo que durante mi carrera lo dije muchas veces, es uno de los premios más lindos a nivel individual. Pero nunca le di importancia entre comillas, lo más importante fueron los premios colectivos. Tuve la suerte de ganarlo todo en mi carrera, y después del mundial, que era lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en este premio. No lo pienso, si llega bien y si no, estoy satisfecho de haber conseguido mis objetivos y ahora tengo otros con este club”, destacó Messi.

Ganar la Leagues Cup, el primer título, en tan poco tiempo, sería muy importante para el proyecto del club: “Sería increíble para mí y para todos los hinchas, el club está apostando a seguir creciendo y tener un cambio grande. A hacer un equipo referente. Ganar títulos ayuda muchísimo. Conseguir el primer título sería hermoso para todos”.