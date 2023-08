Messi: Por este motivo fue suplente con el Inter Miami

Lionel Messi partió como suplente este sábado en su primer partido en la MLS, en el que el Inter Miami se enfrenta a domicilio con los New York Red Bulls.

Tras ocho triunfos en ocho partidos -que incluyeron la conquista de la Leagues Cup y la clasificación para la final de la Copa US Open-, Messi, que lleva ya 10 goles con su nuevo equipo, no forma parte del once inicial de Gerardo ‘Tata’ Martino para enfrentarse a los Red Bulls.