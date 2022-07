¿Te imaginas llamar la atención de uno de tus jugadores favoritos? Pues para la hondureña, Rosy Orellana, eso se volvió una realidad, ya que logró no solo las miradas de un jugador del FC Barcelona, sino que también le obsequió un regalo.

Sin duda alguna, el cuadro culé ha llegado a cautivar a muchos aficionados en su gira por tierras estadounidenses. En el partido contra la Juventus del pasado 26 de julio no fue la excepción.

El Cotton Bowl Stadium de Dallas, fue el escenario que captó el espectáculo de ambos equipos dentro de la cancha, el encuentro terminó 2-2, pero fuera de esta, la catracha Rosy Orellana fue una de las protagonistas al tratar de llamar la atención de Ansu Fati.

Y es que, la también tiktoker subió varios videos en la plataforma que se hicieron virales, en donde se ve su emoción y perseverancia porque Ansu estaba cerca de ella.

¡Ansu mirame! ó ¡Soy tu fan #1!, son algunas de las frases que la hondureña gritaba con euforia en la gradería. Al principio, no obtenía respuesta por parte del jugador, pero el “me voy a matar si no me miras”, fue el detonante que hizo reaccionar al 10 del Barca.

La divertida respuesta con las expresiones de Fati, se hicieron notar, y Rosy aprovechó ese momento para pedirle una camisa a lo que el jugador le hizo señas que después se la iba a entregar.

“Te voy a hacer baleadas” le dijo segundos después..

Luego del partido, Rosy subió a sus redes sociales contando su experiencia vivida en el partido amistoso.

“Yo fui con el propósito de cautivar, de conectar con uno de los jugadores, pero yo literalmente iba por él, por ese jugador, porque me encanta. En plena cancha se quitó su camisa y me la mando”, comentó la catracha.