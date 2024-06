Mbappé sufre revés con Francia en Juegos Olímpicos; ¿culpa del Real Madrid?

Si bien ambos jugadores han expresado su deseo de participar en los próximos Juegos Olímpicos de París, sus clubes españoles Atlético de Madrid y Real Madrid, que debería oficializar la llegada de Mbappé en las próximas horas, anunciaron que no liberarán a los jugadores.

Tanto Mbappé como Griezmann sí estarán con Francia durante la Eurocopa 2024, del 14 de junio al 14 de julio en Alemania.

“Debo dar una lista realista, incluso si sé que es virtual”, dijo Henry, que añadió no “cerrar la puerta a nadie”.

Pese a poder llamar hasta a tres jugadores por encima de los 23 años, Henry solo ha contado con dos para esta lista preliminar: el atacante del Lyon Alexandre Lacazette, y el delantero del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta.

“Esta es una prelista para prepararnos, puede evolucionar y en mi opinión, evolucionará”, insistió Henry.

Henry aseguró que en las conversaciones que han mantenido con el Real Madrid, posible futuro equipo de Mbappé, la negativa fue tajante sobre la posibilidad de permitir al delantero a acudir a los Juegos en su ciudad natal.

“Las personas con las que yo he hablado han sido muy directas (...) No hubo negociación: llegas, pides, te dicen que no y te vas”, señaló Henry, que precisó que ninguna puerta está cerrada.

“No sabemos qué puede pasar de aquí al 3 de julio. La lista es bastante real pero está abierta a todos, no está cerrada la puerta a nadie. Puede cambiar... y cambiará. La última vez que tuve tantos rechazos fue en el Instituto”, dijo un Henry que se refirió a las negociaciones llevadas a cabo con el Real Madrid.