Mauricio Dubón, desafió la historia para ser el mejor deportista

Entre más de mil peloteros, el catracho fue elegido como el mejor en su asignación en la élite del béisbol mundial. A sus 29 años. Mauricio Dubón agrandó su leyenda con lo único que le faltaba en las Grandes Ligas, el Guante de Oro, para así eternizar una carrera que inició en su propia tierra donde siempre fue el ‘diferente’ porque se decantaba más por la pelota chica.

El pelotero de los Astros de Houston es un claro ejemplo de lucha, perseverancia y no dejarse vencer sin importar cuáles sean los obstáculos que te encuentres. “Desde niño soñé con que me iban a firmar en Grandes Ligas y se dio, gracias a Dios lo hice. Pero me falta, tengo que debutar en Grandes Ligas, jugar 20 o 22 años en la MLB. Sueño con ser el mejor, el primer hondureño en llegar al Salón de la Fama”, dijo el catracho en 2013 después de fichar por los Boston Red Sox.