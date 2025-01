¿Qué dijo por última vez? Esto debes saber de Mathías Acuña, futbolista encontrado muerto

Mushuc Runa expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del jugador ante la irreparable pérdida, cuyas aparentes causas no han sido explicadas por las autoridades.

“Estoy tranquilo, rodeado de los míos que me conocen y saben que nunca violenté a nadie. Tengo dos hijas mujeres y quiero que las respeten y cuiden como deben, nací de una mujer, no tengo nada más que decir”, había dicho.

El futbolista dijo que la tobillera electrónica le ha dado “tranquilidad”, porque su exapareja no podrá inventarse un eventual acercamiento ilegal, y porque le ha servido para “terminar esta relación tóxica de años”.

“Lo hacen como medida cautelar, no por ser culpable. En este país las leyes son así: Te ponen la tobillera (dispositivo de rastreo) por todo lo que sucedió anteriormente en otros casos y para que ellos (los servidores judiciales) tengan un control; pero repito, no por ser culpable”.

“Todo esto se incrementó y se convirtió en violencia física. Sí, años lo aguanté. Llegó al punto de no tener vergüenza de pegarme adelante de su familia, él lo sabe, su familia lo sabe, todos lo saben, pero la plata es lo único que los mueve”, denunció.

Nacido en Cerro Norte, un barrio bajo de Montevideo, Uruguay, el delantero charrúa se inició en el baby fútbol, también conocido como fútbol de salón. Durante aquella etapa aprovechaba para pasar tiempo con sus amigos en el club Cerro Mar, donde dio sus primeros pasos.

Posteriormente, Mathías pegó el salto a las Inferiores de Liverpool, Danubio y el Tanque Sisley, un club humilde del fútbol uruguayo que le permitió debutar en Primera. Allí peleó, tuvo algunos préstamos en Central y Villa Española, pero la situación no cambiaba demasiado: se planteó la chance de dejar el fútbol a raíz de que no cobraba y el contexto no era el mejor.

Acuña tuvo la chance de tener el tan ansiado despegue en su carrera: apareció una oferta de Fénix y empezó a saltar de club en club. Primero Montevideo Wanderers, Liverpool, Larisa de Grecia, Atenas de Uruguay, Rentistas, Boston River, PAS Lamia de Grecia, Fénix nuevamente y llegó la chance en Ecuador.