Marcelo Bielsa no se ocultó y respondió a las críticas de Luis Suárez

Destacó la “entrega generosa” en un partido, que, a su juicio, debió haber concluido con empate.

“Las palabras de Luis Suárez no tuvieron Influencia en el resultado, la entrega del equipo me pareció que fue generosa más allá de cómo hayamos jugado. Lo que pasó en la semana no condiciona ni explica cómo jugamos ni creo que haya tenido efecto”, comentó el argentino.

Y agregó: “Que haya sido una semana con mucha efervescencia. No ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada. La preparación del partido yo la hice con máxima seriedad y la respuesta de los jugadores fue la que encontré siempre”.

De este modo se refirió a la polémica desatada, luego de que Suárez dijera en una entrevista al programa ‘De Fútbol Se Habla Así’ de DSports que Marcelo Bielsa tuvo malos modos con jugadores de la plantilla.

En dicha entrevista, remarcó que hubo futbolistas que le pidieron al argentino “que por lo menos les dijera ‘buen día’”, apuntó que no debería sorprender si más futbolistas renuncian a jugar con Uruguay y aseguró que hay trabajadores vinculados a la selección que no pueden disfrutar de su labor.

Añadió que antes de la Copa América 2024 habló entre cinco y seis minutos con Bielsa sobre determinados temas y que el seleccionador se limitó a responder: “Muchas gracias, Luis”.

Acerca de la derrota en Lima, el entrenador analizó: “El partido fue parejo, sin situaciones de gol prácticamente. Nosotros tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro. Perú tampoco creó peligro, pero la sensación es que ellos llevaban más peligro cuando atacaban. Era un partido que debería haber terminado empatado. No haber creado peligro es algo que de alguna manera defina que nuestra actuación no fue positiva”.