Se abre el telón de la 50 Maratón La Prensa-Gatorade

Aquel sueño que empezó a mediados de la década de los setenta se fue agigantando con el paso de los años hasta convertirse en la carrera de atletismo más importante del país, y en este 2026 se viste de gala con un hecho histórico. Sí, no en vano la competencia de este año se ha etiquetado como edición de oro.
Esta noche, la legendaria Maratón LA PRENSA-Gatorade da el pistolazo de arranque con el lanzamiento oficial de la edición número 50 del certamen. Se dice y escribe fácil esa cifra, pero ha pasado medio siglo desde aquel 1976, cuando se dio comienzo a la que hoy es una auténtica marca registrada en Honduras y en toda Centroamérica.
A partir de las 6:00 pm, el hotel Copantl de San Pedro Sula será el epicentro de las emociones. Ahí estarán representantes de patrocinadores, ejecutivos de LA PRENSA, invitados especiales y grupos de corredores para protagonizar un evento cargado de entusiasmo.
Domingo 14 de marzo. Durante el acto de este miércoles, los anunciantes podrán conocer las oportunidades que tienen para que sus marcas se expongan ante una comunidad que cada año rompe récords.
La Maratón, que se realiza en el marco de la Feria Juniana, se celebrará el domingo 14 de junio en el reconocido circuito de San Pedro Sula donde se corre cada año. Serán 5, 10 y 21 kilómetros las categorías que desafiarán los músculos de los alrededor de 15,000 corredores que se esperan este año. Si lo vivido en 2025 dejó la vara alta, lo de este 2026 será pletórico.
Las inscripciones ya entraron en marcha con un precio de preventa de 450 lempiras durante el presente mes de marzo. Además, los suscriptores de Diario LA PRENSA tendrán derecho a esta oferta hasta el cierre de las inscripciones. El proceso de registro está abierto en el sitio web https://www.maratonlaprensa.hn.
Los primeros 1,000 que se inscribieron por medio del canal de WhatsApp de LA PRENSA recibirán una personalización especial en su camiseta, pero las sorpresas no terminan allí... Novedades, premios y mucha alegría condimentan una edición para la historia. ¡No te quedes fuera!
Patrocinadores
Gatorade.
La Mundial Total.
Progcarne
Diveco Therapic.
Supermercados Colonial.
Welchez.
Prohfoam.
Goldstar.
Nescafé.
"Cincuenta años corriendo mil historias. Viví la Edición de Oro de la Media Maratón La Prensa y sigamos haciendo historia juntos".