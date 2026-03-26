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Marathón vs Real España y Olimpia vs Motagua jugarán en EUA: día y horarios

El fútbol hondureño se traslada a Estados Unidos para disputar dos clásicos en New Orleans.

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 15:01 -
  • Franklin Martínez
Marathón vs Real España y Olimpia vs Motagua jugarán en EUA: día y horarios

Marathón, Real España, Motagua y Olimpia jugarán este fin de semana en Estados Unidos.
San Pedro Sula, Honduras.

El fútbol hondureño vivirá una auténtica fiesta internacional este domingo 29 de marzo, cuando la ciudad de New Orleans, Estados Unidos, reciba una doble jornada de clásicos en el Tad Gormley Stadium, escenario que se vestirá de gala para albergar a miles de aficionados catrachos residentes en el país norteamericano.

La cartelera promete emociones de principio a fin, comenzando a las 4:00 de la tarde con el clásico sampedrano entre Marathón y Real España. Este enfrentamiento, marcado por una intensa rivalidad histórica, pondrá cara a cara a dos de los equipos más representativos de San Pedro Sula, en un duelo que suele caracterizarse por su alta exigencia física, roce constante y momentos de gran calidad futbolística.

Más tarde, a las 7:00 de la noche, será el turno del clásico capitalino entre Olimpia y Motagua, considerado uno de los partidos más pasionales del país. Blancos y azules volverán a medir fuerzas en un choque que trasciende fronteras, con plantillas acostumbradas a competir al más alto nivel y con una historia cargada de finales, polémicas y grandes actuaciones individuales.

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Un detalle importante para ambos compromisos es que se disputarán sin la presencia de futbolistas convocados a la Selección de Honduras debido a su compromiso del 31 de marzo ante Perú en España.

Este detalle obligará a los entrenadores a recurrir a variantes en sus alineaciones. Esta situación abre la puerta para que jóvenes talentos y jugadores con menos minutos asuman protagonismo en un escenario internacional y ante una afición exigente.

En cuanto a la organización del evento, los boletos en preventa tienen un costo de 45 dólares, mientras que en taquilla el precio asciende a 55 dólares. Se espera una notable asistencia en el recinto, tomando en cuenta la gran cantidad de hondureños que residen en New Orleans y sus alrededores y que verán en esta jornada una oportunidad única para disfrutar de dos clásicos en un mismo día.

De esta manera, el fútbol catracho sigue expandiendo su alcance más allá de las fronteras, llevando su pasión y rivalidades históricas a suelo estadounidense en una jornada que promete espectáculo, intensidad y un ambiente digno de las grandes ocasiones.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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