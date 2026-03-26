Marathón vs Real España y Olimpia vs Motagua jugarán en EUA: día y horarios

San Pedro Sula, Honduras.

El fútbol hondureño vivirá una auténtica fiesta internacional este domingo 29 de marzo, cuando la ciudad de New Orleans, Estados Unidos, reciba una doble jornada de clásicos en el Tad Gormley Stadium, escenario que se vestirá de gala para albergar a miles de aficionados catrachos residentes en el país norteamericano.

La cartelera promete emociones de principio a fin, comenzando a las 4:00 de la tarde con el clásico sampedrano entre Marathón y Real España. Este enfrentamiento, marcado por una intensa rivalidad histórica, pondrá cara a cara a dos de los equipos más representativos de San Pedro Sula, en un duelo que suele caracterizarse por su alta exigencia física, roce constante y momentos de gran calidad futbolística.

Más tarde, a las 7:00 de la noche, será el turno del clásico capitalino entre Olimpia y Motagua, considerado uno de los partidos más pasionales del país. Blancos y azules volverán a medir fuerzas en un choque que trasciende fronteras, con plantillas acostumbradas a competir al más alto nivel y con una historia cargada de finales, polémicas y grandes actuaciones individuales.