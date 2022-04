El vicepresidente del Marathón, Rolando Peña, compareció en rueda de prensa, donde dejó claro el tema del momento en Liga Nacional, que es el caso de la resta de puntos del Real Sociedad y Honduras Progreso.

El directivo verdolaga es claro al adelantar que el trayecto del campeonato se podría ver afectado por la no resolución a tiempo de este litigio que mantiene en zozobra el descenso.

Asimismo, habló del clásico pendiente contra Real España, partido que se tendría que jugar este miércoles pero donde aún no reciben la información de dónde se jugará finalmente.

LO QUE DIJO:

A quemar los últimos cartuchos

“Todavía nos quedan dos partidos por jugar, uno el día miércoles esperando la decisión de dónde se va a jugar. Hay seis puntos en juego que no da la posibilidad de poder clasificar”

¿Pidieron prueba doping?

“Para este juego no, pero sí a la Liga hace un mes yo fui el precursor de decir que era necesario que se implementara la prueba doping y la Liga Nacional hizo la gestión para la Federación ya esta entiendo que aún no ha contestado la solicitud de liga nacional”.

Marathón depende de sí mismo

“Definitivamente, estamos claros, hay seis puntos en juego, lográndolos sabemos que nos podemos clasificar, vamos a luchar. Tenemos la posibilidad de conseguir un resultado importante y ahora se viene Real España”.

Cómo se avizora este juego ante Real España

“Son partidos diferentes, lo de Real Sociedad ya quedó en el olvido. Se encontró la definición, algo que no se tenia y eso es moral, es un aliento sabiendo que podemos lograr lo que necesitamos, pero este es un clásico y la idea es clara”.

La posición del Marathón en la resta de puntos al Real Sociedad y Honduras Progreso

“Hay tantas cosas que se están diciendo y muchas veces algunos dicen unas cosas a los medios y atrás es otra. Hay algo claro y primero hay que reunirse. Hay que revisar esa resolución que envió la Comisión de Asuntos Legales a través de la Federación de fútbol y de ahí sacar las conclusiones pero el volver a votar no, ya una vez se votó y se por válido el informe del secretario, bien o mal el informe fue votado y favorecido con que estaban de acuerdo. Ahora bien, veremos qué procede porque después del análisis se verá si ya se finalizó el trámite administrativo que después hay un tema pendiente de la Comisión de Apelaciones en este sentido.”

“La gran pregunta ya no sería si vamos a votar o no el miércoles, es a quien le toca determinar si al quitar los puntos o hay que quitarlos, si es a la Comisión de Apelaciones o a la Liga Nacional. Obviamente la CDA para poder entrar en este caso nuevamente tiene que tener este documento en sus análisis y no tiene aún porque está pendiente de la reunión de la liga. Lo que les puedo decir es que fue demasiado tiempo que se le dio a esto y lamentablemente ahora ya hay demasiados intereses creados entre todos los equipos y va a ser difícil para un equipo ir a votar en contra de sus intereses. Para mí este tema podría ser trasladado a la Comisión de Apelaciones”.

¿Podría atrasar la última fecha este problema?

“Tal y cómo está ahorita no sabemos nada y es una de las posibilidades que existen que de repente el calendario se alargue y las fechas sean prolongadas”.

Partido contra Real España

“Nosotros estamos esperando la comunicación, lo que no tenemos conocimiento es donde se va a jugar así que vamos a esperar cuál es la resolución de la Liga Nacional. La cancha del estadio Olímpico está ocupada y no se puede jugar ahí, vamos a esperar. En el caso de Marathón no hay problema, si nos toca ir a la calle en la calle jugamos, pero el partido se tiene que jugar”.