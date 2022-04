¿Qué le dijo Obelar? Exclusiva con José Paz, hermano de futbolista de Olimpia que encajó cinco goles en su debut en Liga

Y añadió: “ Me dijo que lastimosamente me tocó de esta manera y que era de levantar la cabeza y continuar .”

“ Me dio tristeza por el resultado ya que no era lo que queríamos. Habíamos trabajado muy fuerte en esa semana, pero lastimosamente no se nos dio y más por eso se me salieron las lagrimas. ”

Llegada a la Real Sociedad

José Claudio Paz es hermano del defensor hondureño Jonathan Paz, quien milita en el Olimpia desde el 2017 procedente de la Real Sociedad de Tocoa.

El joven cancerbero reveló que tras el final del partido ante Marathón su hermano inmediatamente lo llamó y además ha recibido mensajes de apoyo por parte de varios futbolistas.

“Solamente terminó el partido y él (Jonathan Paz) me llamó. Primero me felicitó por este paso que di que era debutar ya que es un sueño para cualquier persona que ama este deporte. Después me dijo que estuviera tranquilo que era solamente el inicio de las muchas victorias que vendrían, que de todo esto sacará lo positivo y que estuviera tranquilo.”

Claudio informó las muestras de cariño que ha recibido tras lo ocurrido en el estadio Olímpico.

“Me han escrito muchos como por ejemplo Obed Enamorado que fue de los primeros que me felicitó y me dio ánimo, es una persona que aprecio mucho. También el portero del Andrés Felipe Salazar del Honduras Progreso que me mandó un mensaje muy motivador, José Mendoza me escribió y el profe “Chato” Padilla que me llamó hoy y tuvimos una bonita charla por lo que le agradezco mucho. Además me han apoyado mis compañeros de equipo”.

La Real Sociedad de Tocoa es el primer equipo que le abrió las puertas al joven portero catracho y nos dio detalles de su formación.

“Desde el 2019 estoy en la institución desde las inferiores y en el 2020 que en ese momento estaba Obed Enamorado que estuvo a cargo de los portero y me dio la oportunidad de estar en el equipo de primera, gracias a él (Obed) y a mi hermano que siempre me han estado apoyado estoy en el equipo que tanto quiero.”