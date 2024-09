Luis Palma se pronuncia sobre debut en Nations League y pocos minutos con Celtic

El llamado a la Selección: “Es un un orgullo nuevamente estar en la selección, a pesar en el partido de viernes”.

Buena pretemporada con goles: “Fue una experiencia bien linda donde una aprende como jugador y persona, queda para seguir trabajando día a dia”.

Sin problemas a la Selección: “Preparado, me lesioné y eso estuvo mal, entrené bien y llego así a la Seleccion, trataré de agarrar un poco de ritmo y espero que logremos los resultados positivos. Después de la lesión me preparé bien, no he tenido muchos minutos, pero a seguir adelante”.