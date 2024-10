Luis Palma, de brillar a ser marginado: los minutos del hondureño con Celtic

El Celtic ha jugado 10 partidos en total, entre Copa de Escocia, Liga de Escocia y la UEFA Champions League. Luis Palma no se ha estrenado en el certamen europeo. En la temporada 2023-2024 endosó dos goles y se convirtió en el máximo goleador hondureño en ese torneo.

Agregando a la pesadilla que está viviendo Luis Palma, en recientes semanas el medio británico The Sun informó que “El Bicho” podría salir del conjunto escocés por su bajo rendimiento y su salida se estaría dando en enero del 2025, cuando se abra el mercado de fichajes de invierno.

“Palma en particular no impresionó y fue uno de los jugadores enganchados después de una hora. Fue una oportunidad perdida de mostrarle a su entrenador de lo que es capaz”, apuntó The Sun señalando el mal rendimiento del atacante centroamericano.