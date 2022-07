Luis Palma: “No me puedo igualar con ‘Rambo‘, fue mi ídolo y yo tengo mi forma de pegarle”

Prácticamente estoy jugando de doble nueve, pero el profe me dice que me suelte más, que busque los espacios detrás de los contenciones. Es una posición que me caracterizaba en el Vida y en las ligas menores donde estuve.

Se me acercaron varios compañeros, me felicitaron por el -partido perfecto- que siguiera con la humildad y trabajo, que estos son los primeros partidos que tengo para demostrar mi calidad.

Tu anotación de tiro libre, no es casualidad, pero es el primero en Grecia... ¿cómo viviste ese momento?

La verdad que sí, inclusive en los entrenamientos antes de cada partido me pongo a hacer lanzamientos de larga distancia, trato de enfocarme y de no cambiar la forma de mis disparos que los he estudiado bien y he sabido mantener. Me salió un lindo gol como los hacía en el Vida.

¿Ya eres tú el cobrador oficial?

La verdad que uno se lo gana, yo he podido decirles -me lo dejas- y me dicen que sí, trato que ellos miren en los entrenamientos que me quedo probando para que en los juegos me den la oportunidad. He tenido protagonismo con los saques de esquina, larga distancia y por los costados.

¿A quién le apuntas para igualar como cobrador? ¿Es mucha distancia decir que ya encontramos al nuevo ‘Rambo’ de León?

No puedo decir de Rambo porque él era un especialista que no lo podías dejar de ningún lado, jugador que le guardo respeto, fue mi ídolo. Yo tengo mi forma de pegarle, muchas veces lo hago con comba y otras a balón seco; yo he tenido ídolos como Juninho Pernambucano, el mismo Rambo, pero no quiero compararme con jugadores y que luego anden diciendo que se me subió el humo a la cabeza, trato de ser yo mismo y si se dan las cosas, bienvenido sea.

¿Cómo ha sido tu estadía por Grecia en estos días, me imagino que extrañas mucho a tu familia?

La familia siempre se va a extrañar, en estos momentos que uno hace buenos partidos quisiera estar con ellos disfrutando, además en aquellos donde ocupas apoyo. En estos meses vendrán. Me he acoplado bastante con los compañeros como con Juan Iturbe que lo considero un amigo, recién me dijo que saldríamos a tomar un café, yo trato de estar con los compañeros para no sentirme tan solo.

¿Cómo vas con el idioma?

Es complicado hermano, podemos decir “ligo” (poco) estamos aprendiendo lo más básico como los saludos, ahora una conversación...

Ahora te vemos luciendo el dorsal #17, ¿a qué se debió ese cambio?

Llegando acá quería cambiar el número porque se fue un compañero que lo tenía; siempre me ha gustado por mi cumpleaños, una fecha importante. Ya lo cambié, ahora jugaré con este número.