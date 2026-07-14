De la Fuente y su recado a Francia tras eliminarlos de la final del Mundial 2026

Estados Unidos.

Luis de la Fuente, seleccionador español, afirmó este martes que “es un orgullo ser español”, tras la clasificación para la final del Mundial 2026 después de imponerse por 0-2 a Francia, y remarcó que su conjunto es “el mejor equipo del mundo”.

“Agradecimiento por las muestras de afecto y ánimo que nos transmiten. Es un orgullo ser español”, expuso en declaraciones a ‘TVE’, en las que destacó el “vínculo de todo un país” y expresó: “Juntos se consiguen cosas muy importantes”. “Es difícil describir ahora lo que uno siente. Entiendo que tiene que ser algo parecido a la felicidad. Orgullo que reitero de dirigir a un grupo de jugadores tan excepcional como este. Todavía queremos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más. Vamos a intentar conseguirlo”, señaló.