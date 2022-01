Baldunciel deja claro que viene en buenas condiciones físicas para debutar lo más pronto posible en la Liga Nacional de Honduras.

“Me siento bien, el campeonato de Bolivia terminó tarde y me siento a 10 puntos. Me llamaron y me convencieron de la idea. Uno quiere siempre desafíos”.

Y agregó: “Hay que conocer al técnico lo que quiere de mí, siempre fui extremo, volante y hay que aprovechar a mandar centros para asistir”.

Al ser consultado por los malos resultados que ha sumado el Motagua en los últimos encuentros: “No sé si es una crisis, pero sé que es un club gran y de las exigencias que tiene”.