Lone FC buscará pegar primero en la final del Ascenso, ¿cómo está Costly?

Carlo Costly, Gerson Rodas, Samuel “Chama” Córdova y el colombiano Leider Anaya son de los referentes de Lone FC. Este último, principal figura en la delantera del equipo en el presente torneo y habla del reto en estas finales ante Juticalpa.

Anaya menciona que el equipo está trabajando bien y con humildad. Además, dice que asumirán el partido con tranquilidad y espera sea una linda final.

“Sabemos que el Juticalpa es un equipo que juega bien a la pelota, propone y si nos relajamos ellos nos van a cobrar. Hay que estar concentrados y esperamos sacar esta final de una gran manera”, expresó el artillero.

“El profe nos ha dado confianza, siempre motivándonos para que tengamos fe y la confianza para jugar. No me siento referente en el equipo, vengo a aportar mi granito de arena, para eso me contrataron. Gracias a dios he podía anotar goles con la ayuda de mis compañeros”, siguió diciendo Anaya.

Además, espera continuar con el equipo, ya que no ha recibido ofertas del extranjero ni del fútbol local tras su buen suceso por el país siendo el máximo anotador del equipo que dirige Carlos El Chato Parilla.