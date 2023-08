Kilver Martínez, el hondureño que le corta el pelo a estrellas del deporte en EEUU

Kansas, Estados Unidos.

Con tan solo 8 años, Kilver Martínez (29) abandonó El Progreso, Yoro con rumbo hacia Kansas City, el deseo de sus padres era verlo convertido en un profesional en los Estados Unidos, pero aquel sueño de tener un ingeniero, arquitecto, abogado o médico no se cumplió, la vida les dio un barbero, uno que es muy respetado por los campeones de la NFL, los Kansas City Chiefs, el Sporting Kansas City de la MLS, además de múltiples personalidades del deporte. “Todo arrancó en el 2014, para mí esto siempre fue algo que me apasionaba, luego de una conversación con mi papá acerca de mi futuro profesional, él tomó la decisión de inscribirme en una escuela y me metió eso en la cabeza, ya han pasado 10 años, aun me sigo levantando con las mismas ganas y pasión a realizar mi trabajo”, indicó ‘Kay‘, como le conocen sus clientes. Martínez tenía el talento, aptitud e interés; pese a ello, su familia veía la imperiosa necesidad de profesionalizarse en esta área, de forma inmediata una vez terminada su educación secundaria, se matriculó en un instituto, donde adquirió los conocimientos, lineamientos y un diploma que cuelga en las paredes de su famoso negocio en Overland Park en Kansas.

“El proceso es largo para obtener una licencia para realizar esta clase de oficios, no es tan sencillo, tuve que cursar 1,500 horas y básicamente aprender desde como agarrar una máquina, la limpieza, trato al cliente, la presentación y como realizar el trabajo, inclusive para culminar el curso, debes llevar dos personas y cortarles el pelo frente a dos jueces, ellos califican tu forma de trabajar y te dan o te quitan puntos, dependiendo de tu desenvolvimiento, todo debe hacerse como ordena el estado”, confirmó el propietario de Kay Barbershop. Como en muchas situaciones en la vida, alguien debe abrir la puerta o tocar la misma, para tener un cambio substancial en nuestras vidas. El 6 de enero del 2015, el Sporting Kansas City anunciaba el retorno de Roger Espinoza, quien abandonaba al Wigan Athletic de Inglaterra y volvía al club de sus amores, lejos estaba Kilver de saber, que este traspaso le cambiaría la vida.

“Cuando regresó de Wigan, alguien le recomendó un barbero hondureño, que acababa de abrir una barbería, me llamó por teléfono y se creó esa conexión, después de aproximadamente un año cortándole el pelo, los demás jugadores empezaron a preguntar por mí y surgió la invitación a recortarles el cabello, todo empezó con Roger Espinoza, el me introdujo a todo el equipo y a partir de allí, todo ha sido una bendición”, aseveró Martínez. Sporting Kansas City le construyó una barbería con todo lo necesario, dentro del centro de alto rendimiento donde entrenan ¿Cómo se dio tan inusitado acontecimiento? Cuando empecé a trabajar con ellos, les cortaba el cabello en el camerino, en el baño o en alguna esquina, allí me ponía después de los entrenamientos, cuando construyeron el nuevo complejo, el técnico del club, Peter Vermes, se me acercó y me dijo que tenia una sorpresa para mí, me habían construido una barbería, para la comodidad de los jugadores y no solo eso, la equiparon con absolutamente todo lo que pudiera necesitar para realizar mi trabajo.

¿Qué tan importante es para los futbolistas el saltar la cancha con buen corte de cabello? Aprendí en la escuela de barberos, que para cualquier persona el lucir bien es vital, para los jugadores es un aporte muy importante, les genera confianza, les gusta lucir muy bien cuando hacen su trabajo, es culturalmente, parte de esa preparación previa, ellos saben que miles están viendo los partidos, que hay cámaras de televisión, fotógrafos y muchos aficionados en el estadio, podría decir que es parte de la esencia del jugador y yo les ayudo a alcanzar ese plus. Roger fue muy famoso por su larga melena, la cual le acompaño en partidos históricos como los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Fue usted el encargado de cortarle su famosa cabellera? Cuando el regresó de Inglaterra ya se la había cortado, en los últimos años si hemos sido responsables de algunos cambios en su apariencia, para mí como su barbero, representa un privilegio ver que sigue pasando el tiempo y en las fotos o videos, veo los cortes que le he hecho, se siente super bien, me siento parte de la historia.

CON LOS CAMPEONES DE LA NFL La labor del hondureño es bastante compleja, el camerino de Sporting Kansas City esta lleno de personalidades de todas las latitudes, con sus gustos, culturas, contexturas de cabello, lo que le obliga a aprender todos los días, pese a ello, Kilver disfruta el desafío, quien además comentó, que después de la primera sesión, las cosas se vuelven mas fáciles, luego de que se rompe el hielo. Los jugadores de los actuales campeones de la NFL, los Kansas City Chiefs, también son sus clientes. ¿Cómo se da la posibilidad de trabajar con ellos? Dios me ha bendecido, por el solo hecho de creer en mi trabajo y habilidades, he sabido realizarlo de forma muy profesional y aunque, todas estas cosas son difíciles de creer, valoro cada uno de estos lindos momentos, cada cliente satisfecho va abriéndome el camino, estas son cosas que las hace Dios y uno solo tiene que ser consistente, estar motivado y listo para dar lo mejor de uno.

Tyreek Hill y Travis Kelce son dos de los nombres mas reconocidos dentro de la exclusiva lista de clientes de Martínez, aunque todavía hay un pez más gordo al que le gustaría cazar. ¿Qué tanto desea cortarle el pelo a Patrick Mahomes, el mejor mariscal de la NFL y la gran figura de los Chiefs? Añoro ese momento, es uno de mis sueños, tengo la virtud de la paciencia, tengo claro que todo llega a su tiempo, que Dios sabe cuando se va a dar, imagínese que jamás en mi vida imagine que le cortaría el pelo a Roger Espinoza y se abrió esa puerta, seguramente si continuo por esta ruta, dando lo mejor de mí, tendré a Patrick Mahones sentado en mi silla, decido creer que eso va a suceder.