Kevin Álvarez revela sus sensaciones previo a enfrentar a Real España

No tengo que mostrarla nada a nadie, me debo a Motagua y me encuentro con la responsabilidad de ganar todos los partidos.

¿Estás recuperado para enfrentar a Real España?

Ya estos recuperado, me encuentro realizando trabajos de fortalecimiento y será el profesor si decide de jugar o no.

¿Le agarraste cariño a Real España?

Sí, yo soy un jugador dedicado. El cariño y respeto a la afición permanece.

Se recuerda cuando inició en las reservas de Olimpia ¿algún se le cruzó por la mente jugar con Motagua?

No, pero es como si me preguntaran ahorita si me pondría la camisa de otro equipo, diría que no. Ahora porto la camisa de Motagua y me debo a ella.

Sé que te llevas bien con Alberth Elis ¿te molesta ahora que juegas en Motagua?

Sí, ahí siempre me tira. Me dice ¿qué pasa con esto? y yo le digo que estamos iguales (risas) porque el equipo donde juega él no pasa un buen momento. Con él siempre nos ha unido una bonita amistad.