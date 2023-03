¡Qué Bárbara! Legionaria hondureña es fichada en Europa

Sus actitudes, experiencia y amor a la ‘H’ en poco tiempo hicieron que se ganará el puesto como capitana de la Bicolor Femenina.

“Honestamente no iba con eso, yo lo que quería era jugar con la selección, un sueño. Lo único que hice fue llorar porque no me lo imagine. Fue algo tan bonito en especial cuando jugamos un amistoso con El Salvador y yo me imaginaba como se han de sentir esas futbolistas como las de Estados Unidos cuando escuchan el himno de su país y después me toco experimentarlo, honestamente lloré no pude contenerme y me sentí súper feliz”, relató.