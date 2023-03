Humberto Rivera: “Olancho es el equipo que mejor juega fútbol en Honduras”

“Con Mario Martínez hablamos bastante y me dice profe solo usted me hace correr, yo siempre lo admiré y valoro su enorme sacrificio”, nos contó el entrenador ‘Beto’ Rivera.

Nosotros siempre mantenemos el mismo enfoque que es trabajar con humildad, no nos consideramos el mejor entrenador nacional, pero tenemos 48 puntos en los dos torneos y no cualquier equipo acumula esa cantidad. Nuestra mística de trabajo es hacerles conciencia a los jugadores, tenemos nuestro estilo de juego, somos disciplinados y nos concertamos en cada trabajo. Todos estos son factores que al final influyen para tener éxito.

A nosotros nos deja una satisfacción muy grande lo que se ha hecho, además esto no se debe al trabajo únicamente de Humberto Rivera, sino al de todo un cuerpo técnico y los jugadores porque al final son ellos los que juegan. Este ritmo viene desde el torneo anterior, ¿cómo mantener la constancia? Claro desde el torneo anterior, Potros mostró un gran nivel y no es porque yo lo dirija, pero Olancho FC es el equipo que mejor juega fútbol en Honduras, lastimosamente no estamos en el primero lugar, pero se lo repito estamos para cosas enormes.

¿Qué futbolista de los Potros lo ha sorprendido?

Sería injusto mencionar un jugador o un nombre en específico porque todos mis pupilos para mí son los mejores jugares de la Liga Nacional, pero me deja sorprendió el rendimiento de Ángel Villatoro por el rendimiento a pesar de su edad, solo tiene 17 años.

¿Cómo hacer que su medio campo de futbolistas experimentados corra como jovencitos?

Con Mario Martínez hablamos bastante y me dice profe solo usted me hace correr, él es un jugador que yo siempre admire cuando jugaba en Real España o en la Selección, no era de correr mucho, pero hoy se sacrifica y ayuda a su zona defensiva a defender y él mismo esfuerzo hace en la parte ofensiva. También está Cristhian Altamirano, Reinieri Mayorquin y Cristian Cálix. Todo nuestro equipo está lleno de guerreros.

Cuéntenos de su día a día, ¿cómo manejar el fútbol y la docencia de la mano?

Yo les agradezco a las autoridades de la universidad porque me han dado un espacio para desempeñarme en las dos ramas que amo. Disfruto mucho estar con mis alumnos y me siento feliz cuando voy por los pasillos de la universidad y me dicen profe hoy si tenemos equipo competitivo y eso es de mucha satisfacción que mis alumnos me hagan ese tipo de comentarios.

¿Usted se sigue preparando como entrenador?

Sí, ahorita estamos sacando la licencia Pro, somos 25 técnicos que la estamos sacando con entrenadores de la Federación de España y finos docentes de nuestro país.

¿Profe cómo ve dirigir a otro equipo en un futuro?

Ahorita nosotros nos debemos a Olancho FC, mis planes no están en otro equipo. Solo agradezco al presidente Samuel García por darme la oportunidad ida y estamos más que orgulloso con nuestro trabajo en el club. Si la oportunidad se aparece sería a futuro porque a mí me falta tres años para jubilarme.