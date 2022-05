Sobre los problemas fuera del estadio, Klopp apuntó que su familia tuvo problemas para entrar al campo y que habrá investigaciones sobre lo que ha ocurrido. “Ha sido muy difícil ahí fuera, pero no sé mucho aún”.

El técnico alemán fue preguntado por si el cansancio del Liverpool fue clave para la derrota en la final.

“No ha ayudado, no, pero no ha sido la razón. Que vaya la pelota dentro o no, depende de centímetros, no de otra cosa. Hemos tenido ocasiones en el mano a mano, Courtois las ha parado”.