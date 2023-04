‘Palomo’ Rodríguez revela qué le dijo a Vieyra antes del partido

Real España cambió su imagen

“Se vienen partidos difíciles, nosotros hoy queríamos sumar en la tabla y generar esa mancomunión, gente, jugadores... hoy se generó eso, un equipo que tomó las riendas del partido desde el inicio, después costó un poco porque UPN emparejó las cosas, pero siempre fuimos al frente y eso es lo que me reconforta”.

Oportunidad a los jóvenes

“Tanto Carter como Roberto a veces salen bien y a veces mal, pero vienen entrenando con mucha humildad, en la cancha se ve reflejado, la gente que está a la altura de este torneo tiene que dar la talla”.

Juan Vieyra

“A mi no me gusta anular a alguien en lo personal, pero con Juan lo quiero hacer público porque optamos por él de titular, sabemos lo que nos puede dar. Yo antes le dije que tuviera un gran partido, que llegara al área, que no se quedara simplemente con ese último pase. Hoy hizo un gran partido. En líneas generales me gustó todo el comportamiento del equipo. Me voy conforme con el resultado”.