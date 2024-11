Juan Flores revela últimas horas de Demetri Gordon: “Le gustaba hacer esos viajes”

¿Cómo tomó la noticia de la muerte de Demetri Gordon?

Triste la verdad por lo que sucedió, Demetri era un muchacho trabajador, guerrero en el campo, lo peleaba todo, siempre andaba alegre y de repente tenemos esa noticia el final de semana luego que él jugó y anotó el gol del triunfo ante Marathón. Es una noticia triste.

¿Quién le informó a usted de la muerte?

Me informó el RoRo (Roger Rojas) porque él está trabajando con nosotros también. Yo estaba realizando un trabajo en mi pueblo, el sábado me fui después del entrenamiento y me desconecto del celular, pero al siguiente día miré varias llamadas perdidas y le marqué de nuevo a él porque me imaginé que no era nada bueno y me salió con esa tremenda noticia. Él se había integrado bien al grupo, un buen compañero que aspiraba a cosas grandes y quería tener éxito en el fútbol, pero Dios tenía otros planes.

¿Cuándo fue el último contacto con Demetri?

Nosotros jugamos el jueves en San Pedro Sula, el viernes y sábado él entrenó con el equipo de primera y pasó por enfrente de las canchas donde entrena reservas, él pasó y me volteó a ver. Yo no sabía que él iba para La Ceiba, pero a él le gustaba hacer esos viajes, siempre le dije que no era bueno por lo largo y de un día para otro que no era fácil, pero los jóvenes siempre tienen cosas que hacer y él tenía a su familia allá. Dios decidió llevarlo y deja un legado a los jóvenes de cómo se lucha en el campo, él tenía un sueño de jugar con Olimpia y después irse al extranjero, pero Dios tenía otros planes.