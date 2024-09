Anangonó rompe el silencio por su falta de gol en Marathón y responde a sus críticos

Pero, para uno de los extranjeros del verde esto no basta, ya que quiere romper la sequía sin goles en el fútbol de Honduras. Se trata de Juan Anangonó.

Tras el pitazo final del Marathón 2-0 Olancho FC , el ecuatoriano dio una declaraciones cortas y manifestó que no es salvador del club.

El ecuatoriano ha quedado a deber en el torneo Apertura 2024 , certamen al que llegó como flamante refuerzo del verde, equipo con el que no pudo anotar en la primera vuelta.

Gran partido del Marathón ante Olancho FC, ¿cómo lo valora?

Nos vamos contentos, hicimos un buen partido, golpeamos cuando teníamos que golpear, el partido lo manejamos, vamos felices por conseguir esta victoria para tener esta regularidad de triunfos.

¿Cómo se siente mental y físicamente?

Estoy feliz, acá el trabajo se va notando de a poco, esto es un trabajo en equipo, feliz de tener estos compañeros, seguiré luchando para que las cosas a nivel personal vayan mejorando.

¿No ha llegado el gol?

Hay momentos buenos, malos, estoy viviendo un momento duro, pero esto con trabajo se resuelve, siento que los goles van a venir.

¿Ha defraudado por el tema de goles?

Eso es criterio de la afición. En lo personal yo vine a trabajar, no soy un salvador, no vine a salvar a nadie, vine a trabajar, las cosas a veces se dan, a veces no, pero seguiré trabajando, nada dura para siempre, seguiré trabajando.