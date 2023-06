Josh Taylor sorprende con lo que dijo de Teófimo López tras perder título

Tras conocer el resultado, el escocés Josh Taylor dejó a un lado la rivalidad con Teófimo y señaló que el catracho fue un justo ganador.

“No hay excusas, no estuve en mi mejor momento. López pegó en el momento justo, en mi caso perdí habilidad y no hay excusa”, comenzó diciendo el deportista británico.

Y añadió: “Fue el mejor peleador y toca felicitarlo, no creía que hubiese sido tan marcado. Sé que puedo vencerlo pero ahora es el campeón.”

Por último a Josh Taylor se le consultó si pesó la inactividad ya que su último combate había sido en febrero del 2022.

”No, no tuvo nada que ver la inactividad. Repito, no tengo excusas. Comenzamos mejor, pero Téofimo se recuperó y fue el mejor”, cerró diciendo Taylor.